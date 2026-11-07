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WPSU Jazz Archive - November 6, 2026

WPSU | By Greg Petersen
Published November 7, 2026 at 11:05 AM EST
NoVARon
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Creative Commons
Jeremy Davenport performing at the 2007 New Orleans Jazz & Heritage Festival.

An archive recording of the WPSU Jazz Show as broadcast on Friday, November 6, 2026, hosted by Greg Petersen.

The broadcast features tracks from Keith Jarrett, April Varner, Joshua Redman, Lake Street Dive, Lionel Hampton, Louis Armstrong with The Mills Brothers, Kelly Boesch, Dave Grusin, Jeremy Davenport, Sonny Rollins, Benny Green, Billie Holiday, Dave Brubeck Quartet, Diana Krall with Elvis Costello and Sir Elton John, Ella Fitzgerald, Emma Smith, Benny Goodman, and more.

Listen to archived WPSU Jazz shows here.
Arts and Entertainment
Greg Petersen
Greg Petersen served as the director of broadcasting for WPSU-TV&FM until his retirement in 2017. He is a host of the WPSU Jazz program and occasionally fills in as on-air host during Weekend Edition and All Things Considered. He now serves as the Immediate Past Chair of WPSU's Board of Representatives. He worked in various positions at WPSU for nearly 30 years.
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