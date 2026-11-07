WPSU Jazz Archive - November 6, 2026
An archive recording of the WPSU Jazz Show as broadcast on Friday, November 6, 2026, hosted by Greg Petersen.
The broadcast features tracks from Keith Jarrett, April Varner, Joshua Redman, Lake Street Dive, Lionel Hampton, Louis Armstrong with The Mills Brothers, Kelly Boesch, Dave Grusin, Jeremy Davenport, Sonny Rollins, Benny Green, Billie Holiday, Dave Brubeck Quartet, Diana Krall with Elvis Costello and Sir Elton John, Ella Fitzgerald, Emma Smith, Benny Goodman, and more.
Listen to archived WPSU Jazz shows here.