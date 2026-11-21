WPSU Jazz Archive - November 20, 2026
An archive recording of the WPSU Jazz show as broadcast on Friday, November 20, 2026, hosted by John Pozza.
The program features performances by The Foxtrot Troubadours, Charlie Parker, Benny Goodman, Count Basie, Bix Beiderbecke, Woody Herman, Django Reinhardt, Ella Fitzgerald, Glenn Miller, Louis Armstrong, Duke Ellington, Artie Shaw, Lionel Hampton, Sarah Vaughn, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Charlie Parker, Lionel Hampton, Oceans, Cliff Sarde, John Dankworth, Al Hirt, Miles Davis, and more.
Listen to archived WPSU Jazz shows here.