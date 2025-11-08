The Local Groove - November 08, 2025

Featuring:

Charles Marciano - Skipping Across Water

Ballet Crisis - Neverland 2025

JoJo's Girl - Dog Friendly

Rod Skelley - I Feel Lonely

Alexa Christian - Trapped Under Your Spell

Anna Pearl Belinda - My Woman Buys Me Flowers

Dan Stavens - Can't Take It No More

Close To Ghosts - Compart Mental Eyes

Steve Treado - Let's Hit The Bomb

Mavis Staples Is Queen - Rumble & Scream

Sweet Desire - The Dealer

Jade Eye - Better Days

Host - JT Thompson