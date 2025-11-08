© 2025 WPSU
The Local Groove - November 08, 2025

WPSU
Published November 8, 2025 at 10:00 PM EST

Featuring:
Charles Marciano - Skipping Across Water
Ballet Crisis - Neverland 2025
JoJo's Girl - Dog Friendly
Rod Skelley - I Feel Lonely
Alexa Christian - Trapped Under Your Spell
Anna Pearl Belinda - My Woman Buys Me Flowers
Dan Stavens - Can't Take It No More
Close To Ghosts - Compart Mental Eyes
Steve Treado - Let's Hit The Bomb
Mavis Staples Is Queen - Rumble & Scream
Sweet Desire - The Dealer
Jade Eye - Better Days

Host - JT Thompson