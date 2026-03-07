The Local Groove - March 7, 2026
The Local Groove - March 7, 2026
Featuring:
Cale Plut - No Name No3
Yvonne Louise - You Can Find Him In A Barn
Mara Katria w Modern English - People Turn To Gold
Cass & The Bailout Crew - The Fade
Rod Skelly - Living Carefree
Laura Rullo - Things Change
Ethel Meserve - Pierman
C.W.McGill - Hatchie Bottoms
Finster - I Like The Fact
Alex Stanilla - Mahoning
Allison Borek - Old Words
David Fox - Hard To Say Goodnight
Ted McCloskey - Little Beat Sweetener
Jenna Nicholls - Tie A String
Host - The Mighty Wiggus