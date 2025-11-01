© 2025 WPSU
The Local Groove - November 01, 2025

WPSU
Published November 1, 2025 at 10:00 PM EDT

Featuring:

Ridge Runners - Color Of You
Anna Pearl Belinda - All The Pretty Girls love Jackson
Queen Bee - Take Your Lies Home To Mama
John Cunningham - Don't Ask Me To Cry
Zephyr Wills - All Alone
The Wild Shoats - Lazarus
Erin Condo - 20 Years
Tom Nevers Field - Hold My Hand
Steve Treado - Solitude
Spaces In Between - You Don't Belong With Me
The Rustlanders - Route 251
OK Otter - Wendy Peffercorn
JT Thompson - Down At Daniel's

Host - The Mighty Wiggus