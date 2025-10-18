© 2025 WPSU
Public Media for Central Pennsylvania
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

The Local Groove - October 18, 2025

WPSU
Published October 18, 2025 at 10:00 PM EDT

The Local Groove - Ocotber 18, 2025
Featuring:
Chris Mingear - Stranger In This Town
Craig Schaffer - Love of a Lifetime, God's People
Erin Condo - Primer Colored Car
Gabe Stillman - Don't Go Cold
Hannah Bingman - Hymn
John Cunningham - Yellow and White Lines
Jonny Latenight - Divining Rod
Ken Werner - The Sun Hasn't Risen Yet
Stoneman - Stealin' Minds
The Heartstrings - Whiskey River
The Jaded Lips - It's Not Me
Van Wagner - Some Burn Better Than Others

Host - Radios Don Bedell