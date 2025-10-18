The Local Groove - October 18, 2025
Featuring:
Chris Mingear - Stranger In This Town
Craig Schaffer - Love of a Lifetime, God's People
Erin Condo - Primer Colored Car
Gabe Stillman - Don't Go Cold
Hannah Bingman - Hymn
John Cunningham - Yellow and White Lines
Jonny Latenight - Divining Rod
Ken Werner - The Sun Hasn't Risen Yet
Stoneman - Stealin' Minds
The Heartstrings - Whiskey River
The Jaded Lips - It's Not Me
Van Wagner - Some Burn Better Than Others
Host - Radios Don Bedell