The Local Groove - July 12, 2025

Featuring:

Ma'am - Elijah

The Sorters - Acolades

Jaded Lips - Loose Change

Sweet Desire - The Dealer

Kevin Briggs - Shingletown Blues

My Hero Zero - Here We Go Again

Rick Hirsch - Clambake

JR Mangan - Summer Girl

Wanderlost - Sad Love Story

Doug Irwin - Dancin' With My Daughter

Kristi Jean - Dancefloor Romance

Code Blue - So Busy

Connor Gilbert - Tonight

Host - The Mighty Wiggus