WPSU Jazz Archive - October 17, 2025

WPSU | By Greg Petersen
Published October 17, 2025 at 11:59 PM EDT
Dexter Gordon performs at the Charlie Parker tribute at Carnegie Hall in New York City on June 28, 1980. (AP Photo)
ASSOCIATED PRESS
/
AP File
Dexter Gordon performs at the Charlie Parker tribute at Carnegie Hall in New York City on June 28, 1980.

An archive recording of the WPSU Jazz show as broadcast on Friday, October 17, 2025, hosted by Greg Petersen.

The show includes music from Dexter Gordon, Diana Krall, Duke Ellington Orchestra,Eddie Daniels, Ann Hampton Callaway, Brad Mehldau, Matt Glaser, Marlena Shaw, Miles Davis, Jon Batiste & The Hot 8 Brass Band, Holly Cole, Art Pepper, Louis Armstrong & Oscar Peterson, Ray Brown Trio with John Pizzarelli, Tony Bennett, Joey DeFrancesco, and more

Greg Petersen
Greg Petersen served as the director of broadcasting for WPSU-TV&FM until his retirement in 2017. He is a host of the WPSU Jazz program and occasionally fills in as on-air host during Weekend Edition and All Things Considered. He now serves as the Immediate Past Chair of WPSU's Board of Representatives. He worked in various positions at WPSU for nearly 30 years.
