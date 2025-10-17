WPSU Jazz Archive - October 17, 2025
An archive recording of the WPSU Jazz show as broadcast on Friday, October 17, 2025, hosted by Greg Petersen.
The show includes music from Dexter Gordon, Diana Krall, Duke Ellington Orchestra,Eddie Daniels, Ann Hampton Callaway, Brad Mehldau, Matt Glaser, Marlena Shaw, Miles Davis, Jon Batiste & The Hot 8 Brass Band, Holly Cole, Art Pepper, Louis Armstrong & Oscar Peterson, Ray Brown Trio with John Pizzarelli, Tony Bennett, Joey DeFrancesco, and more
Listen to archived WPSU Jazz shows here.