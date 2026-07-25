Family Skate Night
Family Skate Night
Looking for something fun to do? Join us for Family Skate Nights! August 5, 12, and 19th at Pegula Ice Arena from 5:30-7:00 p.m. Admission is $13.00 per skater and includes skate rental. Questions, contact pegulaskating@psu.edu.
Pegula Ice Arena
13.00
Every week through Aug 19, 2026.
Wednesday: 05:30 PM - 07:00 PM
Wednesday: 05:30 PM - 07:00 PM
Event Supported By
Pegula Ice Arena
8148650282
pegulaskating@psu.edu
Artist Group Info
rvl5589@psu.edu
Pegula Ice Arena
250 University DriveUniversity Park, Pennsylvania 16802