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Family Skate Night

Family Skate Night

Looking for something fun to do? Join us for Family Skate Nights! August 5, 12, and 19th at Pegula Ice Arena from 5:30-7:00 p.m. Admission is $13.00 per skater and includes skate rental. Questions, contact pegulaskating@psu.edu.

Pegula Ice Arena
13.00
Every week through Aug 19, 2026.
Wednesday: 05:30 PM - 07:00 PM
Get Tickets

Event Supported By

Pegula Ice Arena
8148650282
pegulaskating@psu.edu
Pegula Ice Arena

Artist Group Info

rvl5589@psu.edu
Penn State University
Pegula Ice Arena
250 University Drive
University Park, Pennsylvania 16802
https://pegulaicearena.com/