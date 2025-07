The Local Groove - July 26, 2025

Featuring:

Allison Borek - Old Words

Young Folk - Pennsylvania

Archie Blue -(zubadu) Badendao

Cass & The Bailout Crew - The Cat Song

Charles Halcomb - Bring Something Home

Chris Bell & 100% Blues - I'm Your Man

Coleman Rigg - Missed You Tonight

Danny Stainton - In The Doctor's Waiting Room

Erin Condo - Odessa

Hannah Bingman - Hard Hearted Woman

John Cunningham - Point Of A Pin

The Long Afternoon - Elinor Murphy

Natasha & The Spy Boys - Bad Girl

Host - Radios Don Bedell