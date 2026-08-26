Truck Violence w/ Jay Veil
Truck Violence w/ Jay Veil
TRUCK VIOLENCE IS A MONTREAL-BASED BAND ROOTED IN NOISE ROCK, POST-HARDCORE, AND THE DIY TRADITIONS OF THE CANADIAN UNDERGROUND. FOUNDING MEMBERS KARSYN HENDERSON AND PAUL LECOURS GREW UP IN A SMALL FRENCH CANADIAN TOWN OF JUST 600 PEOPLE, WHERE THEY BEGAN RUNNING A LOCAL STUDIO AND RADIO STATION AS TEENAGERS BEFORE RELOCATING TO MONTREAL. JOINED BY CHRIS CLEGG AND THOMAS HART, THE BAND HAS BUILT ITS SOUND AND IDENTITY ENTIRELY FROM THE GROUND UP, HANDLING MUCH OF ITS RECORDING, MIXING, AND VISUAL WORK THEMSELVES.
RAW, ABRASIVE, AND INTENSELY PHYSICAL, TRUCK VIOLENCE’S MUSIC COMBINES NOISE, HARDCORE, AND EXPERIMENTAL IMPULSES WITH A DEEPLY COLLABORATIVE APPROACH. THEIR WORK IS IMMEDIATE AND UNCOMPROMISING, SHAPED AS MUCH BY THEIR DIY ETHOS AND COLLECTIVE PROCESS AS BY THE HEAVY MUSIC TRADITIONS THEY DRAW FROM.