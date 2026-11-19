The Allegheny Chorale presents Echoes of Gloria
The Allegheny Chorale presents Echoes of Gloria
The Allegheny Choral will give a concert called "Echoes of Gloria," Sunday December 6th at 3pm at St. James Evangelical Lutheran Church in Altoona; and Tuesday, December 8 at 7pm in First Presbyterian Church, Tyrone.
St. James Lutheran Church, Altoona
03:00 PM - 11:59 PM on Sun, 6 Dec 2026
Event Supported By
The Allegheny Chorale
alleghenychorale@gmail.com
Artist Group Info
Choral Music
St. James Lutheran Church, Altoona
1407 8th AvenueAltoona, Pennsylvania 16691
(814) 684-2003