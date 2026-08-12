Teatro La Plaza, “Hamlet”
Teatro La Plaza, “Hamlet”
A cast of actors with Down syndrome express their desires and frustrations through portrayals of the characters in “Hamlet.” Asks Shakespeare, “To be or not to be?” But what does it mean “to be” for those who are often disregarded?
Eisenhower Auditorium
07:00 PM - 09:00 PM on Tue, 13 Oct 2026
Event Supported By
Center for the Performing Arts
8148630255
cfpa@psu.edu
Artist Group Info
cfpa@psu.edu
Eisenhower Auditorium
Shortlidge RoadUniversity Park, Pennsylvania 16801
814-863-0255
cfpa@psu.edu