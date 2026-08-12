© 2026 WPSU
Public Media for Central Pennsylvania
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Teatro La Plaza, “Hamlet”

Teatro La Plaza, “Hamlet”

A cast of actors with Down syndrome express their desires and frustrations through portrayals of the characters in “Hamlet.” Asks Shakespeare, “To be or not to be?” But what does it mean “to be” for those who are often disregarded?

Eisenhower Auditorium
07:00 PM - 09:00 PM on Tue, 13 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Center for the Performing Arts
8148630255
cfpa@psu.edu

Artist Group Info

cfpa@psu.edu
Eisenhower Auditorium
Shortlidge Road
University Park, Pennsylvania 16801
814-863-0255
cfpa@psu.edu
www.cpa.psu.edu