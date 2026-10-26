Sweetgum Band at Elk Creek Cafe + Aleworks
Sweetgum Band at Elk Creek Cafe + Aleworks
Join Sweetgum Band for their original, bluegrass-flavored folk music, featuring Gwen Stimely on banjo and vocals, Stephen Buckalew on guitar, fiddle and vocals, and John Kennedy on upright bass. You can hear them at Elk Creek Cafe + Aleworks on Thursday, Nov 5, at 7pm. No cover charge, friendly folks, and local food and craft beer.
Elk Creek Cafe & Aleworks
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 5 Nov 2026
Event Supported By
Elk Creek Cafe + Aleworks
Artist Group Info
Sweetgum Band
gstimely@gmail.com
Elk Creek Cafe & Aleworks
100 West Main StreetMillheim, Pennsylvania 16854
814-349-8850