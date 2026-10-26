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Sweetgum Band at Elk Creek Cafe + Aleworks

Sweetgum Band at Elk Creek Cafe + Aleworks

Join Sweetgum Band for their original, bluegrass-flavored folk music, featuring Gwen Stimely on banjo and vocals, Stephen Buckalew on guitar, fiddle and vocals, and John Kennedy on upright bass. You can hear them at Elk Creek Cafe + Aleworks on Thursday, Nov 5, at 7pm. No cover charge, friendly folks, and local food and craft beer.

Elk Creek Cafe & Aleworks
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 5 Nov 2026

Event Supported By

Elk Creek Cafe + Aleworks

Artist Group Info

Sweetgum Band
gstimely@gmail.com
www.sweetgumband.com
Elk Creek Cafe & Aleworks
100 West Main Street
Millheim, Pennsylvania 16854
814-349-8850
www.elkcreekcafe.com