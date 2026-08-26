SECRET PLANET // TAGUA TAGUA & ORLAS (BRAZIL)
SECRET PLANET // TAGUA TAGUA & ORLAS (BRAZIL)
TAGUA TAGUA BRINGS THE NEW ALBUM RAIO TO THE U.S. AFTER TOURING ACROSS BRAZIL AND EUROPE, ARRIVING AT MANNY'S FOR A RARE CENTRAL PENNSYLVANIA PERFORMANCE. PSYCHEDELIC BRAZILIAN MUSIC, TROPICAL GROOVES, DREAMY GUITARS, SOUL, AND DISCO COME TOGETHER IN A SOUND THAT FEELS BOTH TIMELESS AND NEW.
OPENING THE NIGHT IS ORLAS, WHO WILL PERFORM THEIR OWN SET BEFORE JOINING TAGUA TAGUA AS THE LIVE RHYTHM SECTION. TWO DISTINCT PERFORMANCES SLOWLY MERGE INTO ONE, CREATING AN IMMERSIVE EVENING OF BRAZILIAN PSYCH, TROPICAL SOUL, DISCO, AND HAZY GUITAR POP.
PRESENTED BY SECRET PLANET AND GORINTO PRODUCTIONS.
Manny's
$13/$25
07:00 PM - 10:30 PM on Thu, 19 Nov 2026
Event Supported By
Gorinto
4198893749
GORINTO.MERC@GMAIL.COM
Manny's
101 Hiester StState College, Pennsylvania 16801
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