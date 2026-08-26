SECRET PLANET // MARIA MAZZOTTA (ITALY)
SECRET PLANET // MARIA MAZZOTTA (ITALY)
ONE OF ITALY'S MOST CAPTIVATING VOICES, MARIA MAZZOTTA HAS SPENT MORE THAN TWO DECADES REDEFINING THE TRADITIONS OF SOUTHERN ITALIAN FOLK MUSIC THROUGH FEARLESS COLLABORATION AND EXTRAORDINARY VOCAL EXPRESSION. A FOUNDING MEMBER OF THE ACCLAIMED ENSEMBLE CANZONIERE GRECANICO SALENTINO, MAZZOTTA'S SOLO WORK DRAWS FROM THE RICH MUSICAL HERITAGE OF PUGLIA WHILE EMBRACING INFLUENCES FROM ACROSS THE MEDITERRANEAN AND BEYOND.
HER PERFORMANCES MOVE EFFORTLESSLY BETWEEN INTIMATE, HAUNTING BALLADS AND EXPLOSIVE RHYTHMIC CELEBRATIONS, SHOWCASING A VOICE OF REMARKABLE POWER, NUANCE, AND EMOTIONAL DEPTH. WHETHER PERFORMING CENTURIES-OLD SONGS OR ORIGINAL COMPOSITIONS, MARIA MAZZOTTA CREATES A CONCERT EXPERIENCE THAT IS DEEPLY ROOTED IN TRADITION WHILE FEELING VIVIDLY ALIVE AND CONTEMPORARY.