SECRET PLANET // KALETA & SUPER YAMBA BAND
SECRET PLANET // KALETA & SUPER YAMBA BAND
BROOKLYN’S KALETA & SUPER YAMBA BAND ARE FRONTED BY AFROBEAT AND JUJU VETERAN LEON LIGAN-MAJEK, A.K.A. KALETA. BORN IN BENIN AND RAISED IN LAGOS, KALETA SPENT DECADES TOURING AND RECORDING WITH LEGENDS INCLUDING FELA KUTI’S EGYPT 80, KING SUNNY ADÉ, AND LAURYN HILL. BASED IN NEW YORK CITY, HE HAS LED SUPER YAMBA BAND SINCE 2017, CHANNELING THE RAW, PSYCHEDELIC AFROBEAT, JUJU, FUNK, AND SOUL SOUNDS THAT SHAPED HIS MUSICAL LIFE IN 1970S WEST AFRICA. THEIR DEBUT ALBUM, MÈDAHO, WAS RELEASED BY UBIQUITY RECORDS AND NAMED AMONG BANDCAMP’S BEST ALBUMS OF SUMMER 2019, WITH THE BAND GOING ON TO PERFORM AT THE APOLLO THEATER AND FESTIVALS AND STAGES ACROSS THE U.S.
Manny's
$12/$25
07:00 PM - 10:30 PM on Fri, 20 Nov 2026
Event Supported By
Gorinto
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GORINTO.MERC@GMAIL.COM
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101 Hiester StState College, Pennsylvania 16801
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