SECRET PLANET // GYEDU-BLAY AMBOLLEY
SECRET PLANET // GYEDU-BLAY AMBOLLEY
GYEDU-BLAY AMBOLLEY IS ONE OF GHANA'S MOST CELEBRATED MUSICAL INNOVATORS AND A TOWERING FIGURE IN THE HISTORY OF HIGHLIFE MUSIC. HAILING FROM SEKONDI-TAKORADI IN WESTERN GHANA, AMBOLLEY HAS RELEASED 29 ALBUMS OVER A CAREER SPANNING MORE THAN FIVE DECADES. KNOWN AS THE "SIMIGWA DO MAN," HE DEVELOPED HIS CRAFT FROM AN EARLY AGE, FIRST LEARNING HIS FATHER'S FLUTE BEFORE STUDYING GUITAR WITH MENTORS INCLUDING SAMMY LARTEY, "UNCLE BONKU," AND THE LEGENDARY EBO TAYLOR. IN 1973, AMBOLLEY INTRODUCED HIS SIGNATURE JAZZY HIGHLIFE STYLE KNOWN AS SIMIGWA, ESTABLISHING HIMSELF AS A DEFINING VOICE IN GHANAIAN MUSIC. DURING THE GOLDEN ERA OF HIGHLIFE, HE PERFORMED WITH INFLUENTIAL GROUPS INCLUDING HOUGHAS EXTRAORDINAIRES, MERIDIANS OF TEMA, THE GHANA BROADCASTING BAND, AND EBO TAYLOR'S UHURU DANCE BAND, CULMINATING IN A LANDMARK PERFORMANCE ALONGSIDE FELA KUTI AT THE LEGENDARY SHRINE IN LAGOS.
HIS GROUNDBREAKING 1975 DEBUT ALBUM, SIMIGWA, REMAINS A LANDMARK RECORDING IN AFRICAN MUSIC, BLENDING HIGHLIFE, AFROBEAT, FOLK, SOUL, AND FUNK INTO A SOUND THAT WAS ENTIRELY HIS OWN. WRITTEN AND PRODUCED IN COLLABORATION WITH EBO TAYLOR, THE ALBUM SHOWCASES AMBOLLEY'S FEARLESS APPROACH TO MUSICAL EXPERIMENTATION WHILE DRAWING INSPIRATION FROM ARTISTS LIKE JAMES BROWN, WHOSE INFLUENCE CAN BE HEARD IN ITS DYNAMIC RHYTHM SECTION, POWERFUL HORN ARRANGEMENTS, VOCAL INTERPLAY, AND DRIVING PERCUSSION. NEARLY FIFTY YEARS AFTER ITS RELEASE, SIMIGWA CONTINUES TO BE CELEBRATED AS ONE OF THE DEFINING RECORDINGS OF GHANAIAN MUSIC AND A TESTAMENT TO AMBOLLEY'S ENDURING INFLUENCE ON GENERATIONS OF MUSICIANS AROUND THE WORLD.