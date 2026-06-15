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Schlow Library Foundation Book Pre-Sale!, July 09

Schlow Library Foundation Book Pre-Sale!, July 09

The Schlow Library Foundation Book Sale is growing this year! Join us for an extra day on Thursday, July 9 from 12pm-4pm. We will have some stock available for early purchasing before the full sale kicks off on Friday, July 10 at 9am.

No registration required

Schlow Centre Region Library
12:00 PM - 04:00 PM on Thu, 9 Jul 2026

Event Supported By

Schlow Centre Region Library
Schlow Centre Region Library
211 South Allen Street
State College, Pennsylvania 16801
814.237.6236
http://www.schlowlibrary.org/events