Schlow Library Foundation Book Pre-Sale!, July 09
Schlow Library Foundation Book Pre-Sale!, July 09
The Schlow Library Foundation Book Sale is growing this year! Join us for an extra day on Thursday, July 9 from 12pm-4pm. We will have some stock available for early purchasing before the full sale kicks off on Friday, July 10 at 9am.
No registration required
Schlow Centre Region Library
12:00 PM - 04:00 PM on Thu, 9 Jul 2026
Event Supported By
Schlow Centre Region Library
Schlow Centre Region Library
211 South Allen StreetState College, Pennsylvania 16801
814.237.6236