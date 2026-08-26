RICK MAGUIRE (FROM PILE)
RICK MAGUIRE (FROM PILE)
RICK MAGUIRE IS THE SONGWRITER AND FRONTMAN OF PILE, THE ACCLAIMED BOSTON INDIE ROCK BAND THAT HAS SPENT THE LAST DECADE BUILDING ONE OF THE MOST DEVOTED FOLLOWINGS IN INDEPENDENT MUSIC. SINCE THE RELEASE OF MAGIC ISN'T REAL IN 2010, PILE HAS RELEASED EIGHT FULL-LENGTH ALBUMS AND BECOME A DEFINING PRESENCE IN THE BOSTON UNDERGROUND, TOURING EXTENSIVELY THROUGHOUT THE UNITED STATES AND EUROPE.
KNOWN FOR MUSIC THAT SHIFTS EFFORTLESSLY BETWEEN QUIET INTROSPECTION AND EXPLOSIVE INTENSITY, PILE HAS EARNED A REPUTATION AS ONE OF THE MOST COMPELLING LIVE BANDS IN INDIE ROCK, WITH A FIERCELY LOYAL AUDIENCE AND WIDESPREAD CRITICAL ACCLAIM.
WHILE PILE IS PRIMARILY A FULL-BAND PROJECT, RICK MAGUIRE OCCASIONALLY PERFORMS INTIMATE SOLO SHOWS, OFFERING A RARE OPPORTUNITY TO EXPERIENCE THESE SONGS IN THEIR MOST DIRECT AND PERSONAL FORM.