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PINK BREATH OF HEAVEN W/ SUNDAY ANTIQUES

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PINK BREATH OF HEAVEN W/ SUNDAY ANTIQUES

SAN FRANCISCO'S PINK BREATH OF HEAVEN CRAFT IMMERSIVE DREAM POP WHERE SHIMMERING GUITARS, HYPNOTIC MELODIES, AND LUSH ATMOSPHERES BLUR THE LINE BETWEEN SHOEGAZE AND PSYCHEDELIC ROCK. LED BY LIV FIELD AND REX JOHN SHELVERTON, THE BAND HAS QUICKLY BECOME ONE OF THE BAY AREA'S MOST COMPELLING NEW VOICES, SHARING STAGES WITH THE DANDY WARHOLS, TY SEGALL, ALISON'S HALO, LSD AND THE SEARCH FOR GOD, AND THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE. THEIR ACCLAIMED DEBUT ALBUM, COLORS MAKE A SOUND, IS A TRANSPORTIVE COLLECTION OF SONGS THAT REWARDS BOTH CLOSE LISTENING AND FULL-VOLUME IMMERSION.

Manny's
$12.50-18.50
07:00 PM - 11:00 PM on Fri, 18 Sep 2026
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Gorinto
4198893749
GORINTO.MERC@GMAIL.COM
www.mannysstatecollege.com
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State College, Pennsylvania 16801
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