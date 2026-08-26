PINK BREATH OF HEAVEN W/ SUNDAY ANTIQUES
PINK BREATH OF HEAVEN W/ SUNDAY ANTIQUES
SAN FRANCISCO'S PINK BREATH OF HEAVEN CRAFT IMMERSIVE DREAM POP WHERE SHIMMERING GUITARS, HYPNOTIC MELODIES, AND LUSH ATMOSPHERES BLUR THE LINE BETWEEN SHOEGAZE AND PSYCHEDELIC ROCK. LED BY LIV FIELD AND REX JOHN SHELVERTON, THE BAND HAS QUICKLY BECOME ONE OF THE BAY AREA'S MOST COMPELLING NEW VOICES, SHARING STAGES WITH THE DANDY WARHOLS, TY SEGALL, ALISON'S HALO, LSD AND THE SEARCH FOR GOD, AND THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE. THEIR ACCLAIMED DEBUT ALBUM, COLORS MAKE A SOUND, IS A TRANSPORTIVE COLLECTION OF SONGS THAT REWARDS BOTH CLOSE LISTENING AND FULL-VOLUME IMMERSION.
Manny's
$12.50-18.50
07:00 PM - 11:00 PM on Fri, 18 Sep 2026
Event Supported By
Gorinto
4198893749
GORINTO.MERC@GMAIL.COM
Manny's
101 Hiester StState College, Pennsylvania 16801
4198893749
GORINTO.MERC@GMAIL.COM