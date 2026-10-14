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Penns Valley Conservation Association Fall Meeting

Penns Valley Conservation Association Fall Meeting

All are welcome to PVCA's Fall Member meeting. Special guest speaker: Michael Hermann, founder of Purple Lizard Maps! Also, Dessert Potluck and more!

Calvary Church Penns Valley
06:30 PM - 08:00 PM on Thu, 12 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Penns Valley Conservation Association
mike.shepski@pennsvalley.net
www.pennsvalley.net

Artist Group Info

ben@pennsvalley.net
Calvary Church Penns Valley
117 Penn St
Millheim, Pennsylvania 16854
(814) 349-9032
info@pennsvalley.net
https://pennsvalley.net/event/fall-membership-meeting/