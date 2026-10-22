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Learn to Skate Classes at Pegula Ice Arena

Learn to Skate Classes at Pegula Ice Arena

Interested in Learning to Ice Skate? Pegula Ice Arena offers beginning, intermediate, and advanced skating classes for skaters ages 3 to adult. No experience necessary! Classes are offered on Wednesdays and Sundays. Register today! The next term begins on Wednesday, Oct. 28th and Sunday, Nov. 1st.

Pegula Ice Arena
$100.00
05:15 PM - 06:15 PM, every day through Dec 09, 2026.

Event Supported By

Pegula Ice Rink
8148650282
rvl5589@psu.edu
Pegula Ice Arena

Artist Group Info

rvl5589@psu.edu
Penn State University
Pegula Ice Arena
250 University Drive
University Park, Pennsylvania 16802
https://pegulaicearena.com/