Homeschool Art Studio, December 10
Homeschool Art Studio, December 10
Homeschoolers! Join us for an art activity each month.
Today's activity is: Embrace Mistakes - Make your own sketchbook!
Recommended for ages 5-12
Limit: 16
Registration required. Registration is for this program date only. Please register at https://www.schlowlibrary.org/events/4918
Schlow Centre Region Library
02:30 PM - 04:00 PM on Thu, 10 Dec 2026
Event Supported By
Schlow Centre Region Library
Schlow Centre Region Library
211 South Allen StreetState College, Pennsylvania 16801
814.237.6236