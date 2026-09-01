Holiday Family Book Bingo
Holiday Family Book Bingo
Families can play BINGO, win BOOKS, drink hot cocoa, and eat cookies! Join us for our annual Holiday Family Book Bingo at the Centre Hall Library on Saturday, December 5 from 10am-12:30pm. Space is limited so register now!
To register, call (814) 364-2580 or sign up online here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2c8CPLGiVgA7L757TkYtFWp-4cbk9H-1x30EeTxdCGW7UiA/viewform
Centre Hall Area Branch Library
10:30 AM - 12:00 PM on Sat, 5 Dec 2026
Event Supported By
Centre County Library & Historical Museum
814-355-1516
eschwartz@centrecountylibrary.org
Centre Hall Area Branch Library
109 West Beryl StreetCentre Hall, Pennsylvania 16828
814-364-2580
eschwartz@centrecountylibrary.org