Free Thanksgiving Dinner from Howard Grange
Free Thanksgiving Dinner from Howard Grange
FREE Thanksgiving Meal!
Sponsored by: Howard Grange #297
When: November 26, 2026
Time: 11am-1pm or until gone
Where: Howard Fire Hall: 341 Walnut St Howard, PA 16841
Reservations are not required but are appreciatedFor Reservations: Call or Text: 814-571-4160 or 814-482-8011
Howard Fire Hall
11:00 AM - 01:00 PM on Thu, 26 Nov 2026
Event Supported By
Howard Grange #297
814-482-8011
Howard Fire Hall
341 Walnut StHoward, Pennsylvania 16841
814-571-4160
pastorcraigrose@gmail.com