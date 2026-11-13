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Free Thanksgiving Dinner from Howard Grange

Free Thanksgiving Dinner from Howard Grange

FREE Thanksgiving Meal!
Sponsored by: Howard Grange #297
When: November 26, 2026
Time:  11am-1pm or until gone
Where: Howard Fire Hall: 341 Walnut St   Howard, PA 16841
Reservations are not required but are appreciatedFor Reservations: Call or Text:    814-571-4160 or 814-482-8011

Howard Fire Hall
11:00 AM - 01:00 PM on Thu, 26 Nov 2026

Event Supported By

Howard Grange #297
814-482-8011
Howard Fire Hall
341 Walnut St
Howard, Pennsylvania 16841
814-571-4160
pastorcraigrose@gmail.com