Dead Tooth (NYC) w/ Fez & The Wasted
Dead Tooth (NYC) w/ Fez & The Wasted
DEAD TOOTH INITIALLY BEGAN AS A COLLABORATION BETWEEN ELLIS AND DIIV GUITARIST ANDREW BAILEY WHEN BOTH WORKED AT THE SAME DINER IN BROOKLYN, NY. THE PROJECT SOON BUILT INTO A FOUR-PIECE THAT RELEASED THE EPS STILL BEATS (2018, FIVE KILL RECORDS) AND PIG PILE (2022, TRASH CASUAL), EARNING ACCLAIM FROM NME, SPIN, NEW NOISE, AND MORE.
THE LATEST ITERATION OF THE BAND HAS HAD AN UPTICK IN URGENCY AND, DARE WE SAY, FUN? TOURING VIGOROUSLY OVER THE PAST YEAR ACROSS THE EASTERN U.S., AS WELL AS MAKING THEIR FIRST FORAY INTO EUROPE AND THE UK, THEIR REPUTATION FOR HIGH-POWERED, CELEBRATORY SHOWS HAS MADE THEM THE ARTIST OF CHOICE FOR A SLEW OF SHARED BILLS FEW OTHERS COULD FIT ON.
FROM SUPPORTING THEATRICAL THRASH METAL LEGENDS GWAR, SHARING A FASHION SHOW AFTERPARTY WITH RAP VETERAN JUELZ SANTANA, TO GARAGE PUNKS BASS DRUM OF DEATH, DEAD TOOTH HAVE ANSWERED THE CALL AND ARE NOW HERE TO DELIVER THEIR FIRST FULL-LENGTH RECORD.
FEZ ARE MANNY'S FAVORITES — AND CRUSH IT EVERY TIME. NOT MUCH MORE TO SAY.
THE WASTED — THIS BAND KILLS IT. WE'RE ALL IN ON THEIR RETURN.