Annual Model Railroad Holiday Open House
Annual Model Railroad Holiday Open House
Join us for our Annual Model Railroad Holiday Open House! Open to the public; admission is free. Tour our beloved model railroad display, enjoy festive refreshments, and experience the warmth of our community. Donations welcome. For more information, call 717-749-2397.
Presbyterian Senior Living Quincy Village
01:00 PM - 04:00 PM on Sun, 29 Nov 2026
Event Supported By
Presbyterian Senior Living's Quincy Village
717-749-2308
jnelson@psl.org
Presbyterian Senior Living Quincy Village
6596 Orphanage RoadWaynesboro , Pennsylvania 17268