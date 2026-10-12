American Red Cross Blood Drive
American Red Cross Blood Drive
Red Cross Blood Drive - Tuesday, October 27, 2026, from 12:00 pm - 5:30 pm
at Watermarke Church, 1690 Zion Road Bellefonte, PA
Please call 1-800-733-2767 or visit: RedCrossBlood.org and enter: Watermarke to schedule an appointment.
Plus you can enter a drawing to win a $30 gift card to Quaker Steak and Lube.
Watermarke Church
12:00 PM - 05:30 PM on Tue, 27 Oct 2026
Watermarke Church
1690 Zion RoadBellefonte, Pennsylvania 16823
814-355-2884
office@watermarkechurch.org