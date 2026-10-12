American Red Cross Blood Drive

Red Cross Blood Drive - Tuesday, October 27, 2026, from 12:00 pm - 5:30 pm

at Watermarke Church, 1690 Zion Road Bellefonte, PA

Please call 1-800-733-2767 or visit: RedCrossBlood.org and enter: Watermarke to schedule an appointment.

Plus you can enter a drawing to win a $30 gift card to Quaker Steak and Lube.