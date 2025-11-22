The Local Groove - Thanksgiving 2025
The Local Groove - November 22, 2025
Featuring:
Backseat VanGogh - The User (Live), Just Don't Want To See It End This Way
Chris Rattie - Pick Your Pain
Jeff Mamett - Poor House Road
Jim Colbert - November Sky
Judson Mantz - Satellite
Katie James - Make Me Look
Odd Ray - Out Of Breath
Queen Bee & The Blue Hornet Band - Fortune Teller (Live)
Sean Farley - Time To Move Along
Ted McCloskey - Tuesdays
Tichner-Scott -= Thanksgiving 1981
Travis McCoy - Pennsylvania
Host - Radios Don Bedell