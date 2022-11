Más allá del Día de Muertos: Los creyentes de la Santa Muerte en Veracruz

El fotoperiodista Héctor Quintanar ha documentado una tradición diferente que tiene lugar en Coatepec, Veracruz, durante las celebraciones del Día de los Muertos en México. Aquí algunas imágenes que capturaron las celebraciones del año pasado dedicada a la Santa Muerte.

Coatepec, Veracruz tiene la fama de ser un pueblo cafetalero incrustado en la Sierra Veracruzana, donde circula el café y la caña de azúcar por el primer cuadro de la ciudad. El sector turístico ha crecido notablemente en los últimos años debido a sus atractivos culturales, así como por su exuberante naturaleza que apenas sobrevive y que aún se respira en sus calles y veredas.

Mayoritariamente católica, la localidad tiene una gran adoración a San Jerónimo, su principal Santo patrón ya quien se dedica la construcción de la parroquia principal, en un edificio del siglo XVII donde cada año los creyentes y fieles realizan procesiones.

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Auto con estatuilla de la Santa Muerte

Desde hace algunos años existe otro culto muy fuerte que se ha arraigado en las poblaciones de las periferias y que transgrede directamente las creencias católicas de la mayoría de la población: El culto a la Santa Muerte.

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR El 28 de octubre, la comunidad de Coatepec realiza un desfile de la Santa Muerte que incluye ofrendas, arcos de flores y madera y carros decorados.

Milagros, ruegos de todo tipo, agradecimientos y hasta maldades hacia los enemigos son algunas de las acciones que se le agradece al Santo cada noviembre en el barrio Cárdenas de Coatepec. Los vecinos organizan desde hace algunos años una fiesta patronal a la entidad donde se ofrece comida, bebida, oraciones y una multitudinaria procesión que involucra a más de 1000 participantes que incluye carros, música y un gran arco de madera que se coloca en el panteón, casa de la muerte.

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Desfile de carros con adornos y estatuas de la Santa Muerte, realizado en Coatepec el 28 de noviembre

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Vista de las ofrendas del arco floral y calaveras de tamaño natural que acompañan el desfile.

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Daniel Guzmán sostiene una estatuilla de La Santa Muerte. Es devoto Gracias a su padre que lo inició en esta creencia.

Las historias de sus milagros son demasiadas. Una de ellas es la de Don Alberto, de más de 60 años, quien asegura la Santa Muerte le curó de un cáncer en la vena aorta que casi acaba con su vida.

Esta creencia ha ido creciendo a medida que crece la procesión que se realiza todos los años en el pueblo de Coatepec ante unos ojos incrédulos de las familias que observan a miles de personas cargando esqueletos en sus manos o niños paseando en carros cantando corridos al Santo.

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Don Alberto, 61, Es creyente de la Santa Muerte gracias a que su fe lo curó de un cáncer en la vena aórtica. Los médicos lo habían dado por vencido, pero su creencia lo hizo mejorar y gozar de buena salud.

A otros, la Santa Muerte se les ha aparecido en sueños, otros recurren a él como último recurso ante la magnitud de los problemas o de los enemigos que quieren alejarse o desaparecer. El Santo es poderoso y no sólo hace cosas positivas, sino que también puede ser peligroso si uno se mete con ella sin el respeto que se merece.

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Juanín se hace un tatuaje de la Santa Muerte que ocupa toda su espalda

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Detalle del tatuaje de la Santa Muerte

"No somos delincuentes, la gente nos mira mal porque tenemos tatuajes o porque nos vemos pobres y jodidos," menciona Benjamín Olmos, uno de los organizadores del evento. "Pero la verdad somos seres humanos como cualquiera que cree en la muerte, qué es lo único seguro en la vida", concluye Olmos.

/ Héctor Quintanar for NPR / Héctor Quintanar for NPR Paris hace una ofrenda de Humo a la Santa Muerte. Es común que le ofrezcan una bocanada de humo de cigarro.

/ Hector Quintanar for NPR / Hector Quintanar for NPR Paris es un luchador mexicano de lucha libre. Su fe en la Santa Muerte comenzó cuando pudo superar problemas con el alcohol y la familia gracias a sus ofrendas y oraciones a la Santa

Da clic aquí para ver más proyectos de Héctor Quintanar

Copyright 2022 NPR. To see more, visit https://www.npr.org.