When Facts Meet Fiction: Communication Strategies for Countering Climate Misinformation and Disinformation
When Facts Meet Fiction: Communication Strategies for Countering Climate Misinformation and Disinformation
Dr. Janet Swim, Professor of Psychology and Associate Director of the Penn State Climate Consortium, will explore why some common approaches to correcting climate misinformation are often ineffective. Drawing on her interdisciplinary research in psychology and environmental science, Dr. Swim will share practical, research-based strategies for identifying misleading rhetorical techniques, responding to misinformation and disinformation and communicating climate science more effectively. Join us to explore valuable tools for navigating today’s complex information landscape with greater confidence and clarity.
Foxdale Village Auditorium
07:00 PM - 08:00 PM on Thu, 13 Aug 2026
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Foxdale Village
814-238-3322
admissions@foxdalevillage.org
Foxdale Village Auditorium
500 E. Marylyn AvenueState College, Pennsylvania 16801