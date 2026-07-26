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When Facts Meet Fiction: Communication Strategies for Countering Climate Misinformation and Disinformation

When Facts Meet Fiction: Communication Strategies for Countering Climate Misinformation and Disinformation

Dr. Janet Swim, Professor of Psychology and Associate Director of the Penn State Climate Consortium, will explore why some common approaches to correcting climate misinformation are often ineffective. Drawing on her interdisciplinary research in psychology and environmental science, Dr. Swim will share practical, research-based strategies for identifying misleading rhetorical techniques, responding to misinformation and disinformation and communicating climate science more effectively. Join us to explore valuable tools for navigating today’s complex information landscape with greater confidence and clarity.

Foxdale Village Auditorium
07:00 PM - 08:00 PM on Thu, 13 Aug 2026

Event Supported By

Foxdale Village
814-238-3322
admissions@foxdalevillage.org
Foxdale Village Auditorium
500 E. Marylyn Avenue
State College, Pennsylvania 16801
www.healthyaging.psu.edu