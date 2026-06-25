VNA Health System/Centre HomeCare, Inc. Hospice Butterfly Release
VNA Health System/Centre HomeCare, Inc. Hospice Butterfly Release
Centre HomeCare, Inc Hospice Butterfly Release. You are invited to join Centre HomeCare, Inc. for a butterfly release memorializing loved one who have passed. Butterflies. Loved does not have to have had any services through Centre HomeCare, INC
Centre Furnace Mansion
01:00 PM - 01:30 PM on Sat, 18 Jul 2026
Event Supported By
Centre HomeCare, Inc
5708985453
jwhite@vnahs.com
Artist Group Info
jwhite@vnahs.com
Centre Furnace Mansion
1001 E. College Ave.State College, Pennsylvania 16801
8142344779
info@centrecountyhistory.org