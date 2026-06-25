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VNA Health System/Centre HomeCare, Inc. Hospice Butterfly Release

VNA Health System/Centre HomeCare, Inc. Hospice Butterfly Release

Centre HomeCare, Inc Hospice Butterfly Release. You are invited to join Centre HomeCare, Inc. for a butterfly release memorializing loved one who have passed. Butterflies. Loved does not have to have had any services through Centre HomeCare, INC

Centre Furnace Mansion
01:00 PM - 01:30 PM on Sat, 18 Jul 2026

Event Supported By

Centre HomeCare, Inc
5708985453
jwhite@vnahs.com

Artist Group Info

jwhite@vnahs.com
Centre Furnace Mansion
1001 E. College Ave.
State College, Pennsylvania 16801
8142344779
info@centrecountyhistory.org
http://www.centrehistory.org