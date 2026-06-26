© 2026 WPSU
Public Media for Central Pennsylvania
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Virtual Film Talk: Mr. Smith Goes To Washington

Virtual Film Talk: Mr. Smith Goes To Washington

Join us on Zoom for a virtual discussion about the Frank Capra classic Mr. Smith Goes to Washington on Friday, July 24 at 1pm. Rated G. Registration required. Registration opens July 1

To register, email film@CentreCountyLibrary.org and let us know if you need to borrow a copy of the film. You’ll receive a Zoom link upon registration.

Virtual Event
01:00 PM - 11:59 PM on Fri, 24 Jul 2026

Event Supported By

Centre County Library & Historical Museum
814-355-1516
eschwartz@centrecountylibrary.org
https://www.centrecountylibrary.org/
Virtual Event
online
,