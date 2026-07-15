Scholar Hotels Job Fair

Location: The Senate Conference Rooms

Looking for your next opportunity in hospitality? Join Scholar Hotels (The Nittany Lion Inn, The Penn Stater Hotel and Conference Center, Hyatt Place State College, Scholar Hotel State College, Courtyard by Marriott State College, and Residence Inn by Marriott State College) at our Job Fair on Friday, August 7, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

We're hiring for a variety of positions, including Housekeeping, Servers, Bartenders, Baristas, Front Desk, Night Audit, and more.

Meet our team, learn about available opportunities, and interview on-site. Make sure you bring your resume!

We look forward to meeting you!