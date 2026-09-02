Houtzdale Area Historical Society Grand Opening
Houtzdale Area Historical Society Grand Opening
Newly organized by community volunteers, the Houtzdale Area Historical Society will celebrate its Grand Opening on Saturday, 3 October, and Sunday, 4 October from 12:00 pm to 5:00 pm.
Houtzdale Area Historical Society
12:00 PM - 05:00 PM, every day through Oct 04, 2026.
Artist Group Info
cmk105@aol.com
Houtzdale Area Historical Society
146 Elizabeth StreetHoutzdale , Pennsylvania 16651
houareahistoricalsociety@gmail.com