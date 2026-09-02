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Houtzdale Area Historical Society Grand Opening

Houtzdale Area Historical Society Grand Opening

Newly organized by community volunteers, the Houtzdale Area Historical Society will celebrate its Grand Opening on Saturday, 3 October, and Sunday, 4 October from 12:00 pm to 5:00 pm.

Houtzdale Area Historical Society
12:00 PM - 05:00 PM, every day through Oct 04, 2026.

Artist Group Info

cmk105@aol.com
Houtzdale Area Historical Society
146 Elizabeth Street
Houtzdale , Pennsylvania 16651
houareahistoricalsociety@gmail.com