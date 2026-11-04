Donate Your Puzzles!
Donate Your Puzzles!
All December long, the Centre Hall Area Branch Library is accepting new and used puzzle donations for our January Puzzle Sale! All proceeds go towards the Centre Hall Area Branch Library Expansion. Learn more about the expansion here: https://www.centrecountylibrary.org/expandingcentrehallareabranchlibrary
Centre Hall Area Branch Library
Every week through Dec 31, 2026.
Monday: 10:00 AM - 04:00 PM
Tuesday: 01:00 PM - 07:00 PM
Wednesday: 10:00 AM - 04:00 PM
Thursday: 01:00 PM - 07:00 PM
Friday: 10:00 AM - 04:00 PM
Monday: 10:00 AM - 04:00 PM
Tuesday: 01:00 PM - 07:00 PM
Wednesday: 10:00 AM - 04:00 PM
Thursday: 01:00 PM - 07:00 PM
Friday: 10:00 AM - 04:00 PM
Event Supported By
Centre County Library & Historical Museum
814-355-1516
eschwartz@centrecountylibrary.org
Centre Hall Area Branch Library
109 West Beryl StreetCentre Hall, Pennsylvania 16828
814-364-2580
eschwartz@centrecountylibrary.org