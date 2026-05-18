Concerts in the Park
We invite you to bring your blankets & lawn chairs, friends, family and neighbors to enjoy a relaxing fun-filled musical night in the park!
Aug 7 - Kiara Smith Band
Aug 14 - Unplugged
Aug 21 - Felix and the Hurricanes
Aug 28 - John Miller & Company
Penn Eben Park
Every week through Aug 28, 2026.
Friday: 06:00 PM - 09:00 PM
Event Supported By
Ebensburg Main Street Partnership
229 West High StreetEbensburg, Pennsylvania 15931