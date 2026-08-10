Artist Talk with PSU Student Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250
Artist Talk with PSU Student Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250
Michael J. and Aimee Rusinko Kakos Galleries, Level 1
During Art After Hours, hear from Penn State student artists as they speak about their works featured in special exhibition Dreaming American Futures: Invitational 250.
Palmer Museum of Art
07:00 PM - 11:59 PM on Thu, 24 Sep 2026
Palmer Museum of Art
650 Bigler RoadUniversity Park, Pennsylvania 16802
814-865-7673
palmerinfo@psu.edu