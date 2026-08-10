© 2026 WPSU
Public Media for Central Pennsylvania
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Artist Talk with PSU Student Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250

Artist Talk with PSU Student Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250

Michael J. and Aimee Rusinko Kakos Galleries, Level 1

During Art After Hours, hear from Penn State student artists as they speak about their works featured in special exhibition Dreaming American Futures: Invitational 250.

Palmer Museum of Art
07:00 PM - 11:59 PM on Thu, 24 Sep 2026
Palmer Museum of Art
650 Bigler Road
University Park, Pennsylvania 16802
814-865-7673
palmerinfo@psu.edu
https://palmermuseum.psu.edu/