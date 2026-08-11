© 2026 WPSU
Public Media for Central Pennsylvania
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Artist Talk with PSU Faculty + Staff Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250

Artist Talk with PSU Faculty + Staff Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250

Explore special exhibition Dreaming American Futures: Invitational 250 and hear from Penn State faculty and staff artists as they speak about their works featured in the Invitational.

Michael J. and Aimee Rusinko Kakos Galleries | Level 1

Palmer Museum of Art
01:00 PM - 11:59 PM on Fri, 23 Oct 2026
Palmer Museum of Art
650 Bigler Road
University Park, Pennsylvania 16802
814-865-7673
palmerinfo@psu.edu
https://palmermuseum.psu.edu/