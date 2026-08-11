Artist Talk with PSU Faculty + Staff Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250
Artist Talk with PSU Faculty + Staff Artists from Dreaming American Futures: Invitational 250
Explore special exhibition Dreaming American Futures: Invitational 250 and hear from Penn State faculty and staff artists as they speak about their works featured in the Invitational.
Michael J. and Aimee Rusinko Kakos Galleries | Level 1
Palmer Museum of Art
01:00 PM - 11:59 PM on Fri, 23 Oct 2026
Palmer Museum of Art
650 Bigler RoadUniversity Park, Pennsylvania 16802
814-865-7673
palmerinfo@psu.edu