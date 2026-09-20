Argentine Tango Workshop with Adam & Ciko
Argentine Tango Workshop with Adam & Ciko
Join us for a special two-day Argentine Tango workshop with guest instructors Adam & Ciko at 3 Dots Downtown in State College.
No experience needed and no partner required. All levels are welcome, whether you’ve danced tango before or not.
Saturday, Sept. 26
6:00–7:15 PM — Beginner Friendly
7:30–8:45 PM — Pre-Intermediate
9:00–10:00 PM — Practilonga
Sunday, Sept. 27
11:00 AM–12:15 PM — Beginner Friendly
12:30–1:45 PM — Pre-Intermediate
Location: 3 Dots Downtown
137 E Beaver Ave, State College, PA 16801
3 Dots Downtown
$5 - $40
06:00 PM - 10:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
Argentine Tango at University Park
tangopsu@gmail.com
Artist Group Info
Adam and Ciko
mkamilane@gmail.com
3 Dots Downtown
137 East Beaver AveState College, Pennsylvania 16801
(814) 954-8938
info@3dotsdowntown.com