© 2026 WPSU
Public Media for Central Pennsylvania
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Argentine Tango Workshop with Adam & Ciko

Argentine Tango Workshop with Adam & Ciko

Join us for a special two-day Argentine Tango workshop with guest instructors Adam & Ciko at 3 Dots Downtown in State College.
No experience needed and no partner required. All levels are welcome, whether you’ve danced tango before or not.

Saturday, Sept. 26
6:00–7:15 PM — Beginner Friendly
7:30–8:45 PM — Pre-Intermediate
9:00–10:00 PM — Practilonga

Sunday, Sept. 27
11:00 AM–12:15 PM — Beginner Friendly
12:30–1:45 PM — Pre-Intermediate

Location: 3 Dots Downtown
137 E Beaver Ave, State College, PA 16801

3 Dots Downtown
$5 - $40
11:00 AM - 02:00 PM on Sun, 27 Sep 2026

Event Supported By

Argentine Tango at University Park
tangopsu@gmail.com
https://linktr.ee/argentinetangopsu

Artist Group Info

Adam and Ciko
mkamilane@gmail.com
https://www.adamandcikotango.com/
3 Dots Downtown
137 East Beaver Ave
State College, Pennsylvania 16801
(814) 954-8938‬
info@3dotsdowntown.com
https://3dotsdowntown.com