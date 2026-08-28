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Altoona Symphony Orchestra: Spooky Tunes for Fall

Altoona Symphony Orchestra: Spooky Tunes for Fall

Get your witch hat ready! The ASO Gerhart Ensemble will cast a spell over you with the spookiest fall music at Hollidaysburg's Pumpkinfest!

Hollidaysburg Pumpkin Fest
02:00 PM - 03:00 PM on Sat, 10 Oct 2026

Event Supported By

Altoona Symphony Orchestra
(814) 943-2500
aso.office@atlanticbbn.net
https://www.altoonasymphonyorchestra.com/

Artist Group Info

Altoona Symphony Orchestra's Gerhart Ensemble
aso.assistant1@gmail.com
altoonasymphony.org
Hollidaysburg Pumpkin Fest
Allegheny Street
Hollidaysburg, Pennsylvania 16648