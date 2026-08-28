Altoona Symphony Orchestra: Spooky Tunes for Fall
Altoona Symphony Orchestra: Spooky Tunes for Fall
Get your witch hat ready! The ASO Gerhart Ensemble will cast a spell over you with the spookiest fall music at Hollidaysburg's Pumpkinfest!
Hollidaysburg Pumpkin Fest
02:00 PM - 03:00 PM on Sat, 10 Oct 2026
Event Supported By
Altoona Symphony Orchestra
(814) 943-2500
aso.office@atlanticbbn.net
Artist Group Info
Altoona Symphony Orchestra's Gerhart Ensemble
aso.assistant1@gmail.com
Hollidaysburg Pumpkin Fest
Allegheny StreetHollidaysburg, Pennsylvania 16648