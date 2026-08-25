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Altoona Symphony Orchestra Concert: Quests

Altoona Symphony Orchestra Concert: Quests

Featuring Mozart’s Die Zauberflöte, ASO Principal Oboe Lenny Young performing Ralph Vaugh Williams’ Concerto for Oboe and Strings in A minor, and Brahms’ Fourth Symphony

Mishler Theatre
$12-$36
07:30 PM - 09:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Altoona Symphony Orchestra
(814) 943-2500
aso.office@atlanticbbn.net
https://www.altoonasymphonyorchestra.com/

Artist Group Info

aso.assistant1@gmail.com
Altoona Symphony Orchestra
Mishler Theatre
1208 12th Avenue
Altoona, Pennsylvania 16601
814-944-9434
boxoffice@mishlertheatre.org
www.mishlertheatre.org