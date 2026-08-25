Altoona Symphony Orchestra Concert: From Shadow to Light
Altoona Symphony Orchestra Concert: From Shadow to Light
Featuring Beethoven’s Egmont Overture, ASO Principal Viola John Roxburgh performing Max Bruch’s Romance and Paul Hindemith’s Trauermusik, and Sibelius No. 2.
Mishler Theatre
$12-$36
07:30 PM - 09:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
Altoona Symphony Orchestra
(814) 943-2500
aso.office@atlanticbbn.net
Artist Group Info
aso.assistant1@gmail.com
Mishler Theatre
1208 12th AvenueAltoona, Pennsylvania 16601
814-944-9434
boxoffice@mishlertheatre.org