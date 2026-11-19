Allegheny Chorale presents Echoes of Gloria
Allegheny Chorale presents Echoes of Gloria
The Allegheny Choral will give a concert called "Echoes of Gloria," Sunday December 6th at 3pm at St. James Evangelical Lutheran Church in Altoona; and Tuesday, December 8 at 7pm in First Presbyterian Church, Tyrone.
First Presbyterian Church, Tyrone
07:00 PM - 08:15 PM on Tue, 8 Dec 2026
Event Supported By
The Allegheny Chorale
alleghenychorale@gmail.com
First Presbyterian Church, Tyrone
102 W. 13th StreetTyrone, Pennsylvania 16686
(814) 684-2003