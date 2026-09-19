AAUW State College Book Workshop Open House
AAUW State College Book Workshop Open House
Stop by the AAUW State College Book Workshop on Sunday, 10/4 from 11am-2pm to learn about how AAUW prepares for our annual used book sale. Get a behind the scenes tour of where we collect, sort, and price books, meet some volunteers, and learn more about how your donations and purchases contribute to AAUW's mission.
AAUW State College Used Book Workshop
11:00 PM - 02:00 PM on Sun, 4 Oct 2026
Event Supported By
AAUW State College Branch
info@aauwstatecollege.org
Artist Group Info
dina.liberatore@gmail.com
AAUW State College Used Book Workshop
2197 High Tech Road, State College, Pa 16801State College, Pennsylvania 16801
8144666041
info@aauwstatecollege.org