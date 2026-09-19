© 2026 WPSU
Public Media for Central Pennsylvania
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

AAUW State College Book Workshop Open House

AAUW State College Book Workshop Open House

Stop by the AAUW State College Book Workshop on Sunday, 10/4 from 11am-2pm to learn about how AAUW prepares for our annual used book sale. Get a behind the scenes tour of where we collect, sort, and price books, meet some volunteers, and learn more about how your donations and purchases contribute to AAUW's mission.

AAUW State College Used Book Workshop
11:00 PM - 02:00 PM on Sun, 4 Oct 2026

Event Supported By

AAUW State College Branch
info@aauwstatecollege.org
https://aauwstatecollege.org/

Artist Group Info

dina.liberatore@gmail.com
AAUW State College Used Book Workshop
2197 High Tech Road, State College, Pa 16801
State College, Pennsylvania 16801
8144666041
info@aauwstatecollege.org
aauwstatecollege.org