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A Medieval Hallowe'en

A Medieval Hallowe'en

Musica Antiqua of Central Pennsylvania will present an evening of medieval music and ghost stories. Carol Pharo, Sean Golder, and Maura Sugg will entertain with stories, singing, recorders, violin, vielle, harp, and percussion.

St. Peter's United Church of Christ
07:00 PM - 08:30 PM on Fri, 30 Oct 2026

Event Supported By

Musica Antiqua of Central Pennsylvania
8142383000
academyperformingarts@gmail.com
academyperformingarts.com

Artist Group Info

Carol Pharo
academyperformingarts@gmail.com
St. Peter's United Church of Christ
1795 West College Ave.
State College, Pennsylvania 16801