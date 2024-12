Archive of the Local Groove from December 7, 2024

Featuring;

Mellow Honey - Dust

Atlas Soundtrack - Bad Seed

Gary Gyekis - Courting Disaster

The Pennsoulvanians - Pilgrammage

Foamer - Vessel

Ian Marshall - Meet Me In The Mountains

The Hot Mamas - Point of Contention

Campfire Cassettes - Kelly LeBrock

Tanner Bingaman - Ambulance

Eight Foot Manchild - Shrine of the Orange Sunn

The Nightcrawlers - African Echo

Host - JT Thompson