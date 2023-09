Desde los taqueros veganos hasta un escándalo político, escucha estos podcasts

/ KEXP; NPR; KUT; CapRadio; Colorado Public Radio / KEXP; NPR; KUT; CapRadio; Colorado Public Radio Arte para El Sonido, de KEXP; Alt.Latino, de NPR; Tacos of Texas, de KUT; A Music of Their Own, de CapRadio; Radio Ambulante, de NPR; Quien Are We, de Colorado Public Radio.

El mes nacional de la herencia hispana está aquí, y mientras trabajamos para amplificar las historias de la comunidad ahora más que nunca, la celebración de los logros latinos nunca debe terminar el 15 de octubre. Por eso el equipo de NPR One ha seleccionado varios programas nuevos y notables creados por latinos de todos los medios públicos que deberías escuchar hoy, así como el resto del año.

Las descripciones de los episodios de podcast a continuación son de páginas web de podcasts y han sido editadas para mayor brevedad y claridad.

Tacos of Texas

La cocina basada en plantas está de moda, pero antes de que los colonizadores españoles introdujeran el cerdo y la carne de res en América, los alimentos de origen vegetal eran la norma. En este episodio, Tacos of Texas de KUT se salta la carne y habla con taqueros y taqueras veganos para entender cómo hacer opciones "descolonizadas" basadas en plantas para los amantes de los tacos.

Radio Ambulante

Brígido Lara es un artesano mexicano que durante décadas creó cientos de figuras de barro inspiradas en las culturas mesoamericanas del Golfo de México. Su talento le trajo dinero y fama, pero también consecuencias que lo forzaron a elegir si quería usar su don para bien o para mal.

Imperfect Paradise: Nury & The Secret Tapes

En octubre de 2022, se filtró al público una grabación de la conversación entre cuatro de los líderes latinos más poderosos de Los Ángeles que hicieron comentarios racistas. Imperfect Paradise de LAist: Nury & The Secret Tapes lo lleva detrás de escena de uno de los escándalos políticos más grandes de la ciudad, un año después, e incluye una entrevista exclusiva con Nury Martínez.

Alt.Latino

Mientras ideaba el concepto de su nuevo álbum "Mañana Será Bonito", la superestrella colombiana Karol G tuvo una epifanía que cambiaría su vida: ¿y si fuera más ella misma?

¿Quién Are We?

Victor Sosa siempre amaba las plantas. Pero no fue hasta que el empresario de Denver vio una publicación en línea que se dio cuenta de que podría convertir su pasión en un negocio. Sosa no solo hizo la venta, sino que hizo las plantas de casa alcance fueran accesibles a su comunidad de una manera completamente nueva.

El Sonido

El Sonido de KEXP te lleva en un recorrido musical a través de los cancioneros personales de artistas clave de la música latina moderna alternativa, popular e independiente para explorar lo que significa ser de un lugar y lo que es la música latina hoy en día.

En este episodio, la rapero franco-chilena Ana Tijoux comparte las canciones que la dieron forma a la hija de exiliados políticos chilenos y portadora de la herencia aymara. Empieza a escuchar (en español) o mira con subtítulos en inglés.

A Music of Their Own

Es posible que conozcas a la compositora Angélica Negrón de su Tiny Desk Concert con la banda Balún. ¿Una gran influencia en su música? Creciendo alrededor de drag queens en su Puerto Rico natal.

En este episodio, A Music of Their Own de CapRadio rastrea el ascenso de Negrón al estrellato musical.

